Сок, Керри и Лопес - в четвертьфинале турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Джек Сок во втором круге турнира АТР в Хьюстоне обыграл Томи Хааса из Германии - 6:4, 3:6, 6:3. Также в четвертьфинал пробились Фелисиано Лопес (Испания), Томаз Беллуччи (Бразилия) и Сэм Керри (США).

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 535 625 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Сок (США) - Хаас (Германия) - 6:4, 3:6, 6:3

Беллуччи (Бразилия) - Гонсалес (Аргентина) - 6:2, 6:7 (5:7), 6:2

Керри (США) - Себальос (Арегнтина) - 6:4, 6:4

Лопес (Испания) - Чон Хен (Корея) - 4:6, 6:2, 6:1