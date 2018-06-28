Соболенко обыграла Плишкову в 1/4 финала турнира в Истбурне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Истбурне, в трех партиях обыграв чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.



За выход в финал соревнований Соболенко поспорит с представительницей Польши Агнешкой Радванской.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия) - Каролина Плишкова (Чехия, 2) - 6:3, 2:6, 7:6 (7:5)