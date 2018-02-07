Симон станет соперником Гоффена на турнире в Монпелье

Француз Жиль Симон вышел во второй круг турнира ATP в Монпелье. Со счетом 6:1, 4:6, 7:6 (7:3) он победил немца Янника Мадена.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Симон выполнил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Отметим, что в третьем сете немецкий теннисист вел 4:2.

Во втором круге Симон встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, получившим первый номер посева.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жиль Симон (Франция) – Янник Маден (Германия, Q) – 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)

Рикардас Беранкис (Литва) - Жюльен Беннето (Франция, WC) - 6:3, 7:6 (8:6)

Жереми Шарди (Франция) - Стефанос Циципас (Греция) - 4:6, 7:5, 7:5