11:35 | ТЕННИС — ATP

Симон переиграл Кольшрайбера на турнире в Токио

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Хорват Иво Карлович переиграл аргентинца Федерико Дельбониса в матче первого круга турнира ATP в Токио. В других встречах Жиль Симон из Франции одолел немца Филиппа Кольшрайбера, а австралиец Джеймс Дакуорт вышел в следующий раунд турнира из-за отказа от борьбы испанца Фелисиано Лопеса.

Токио (Япония) 

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 

Призовой фонд 1 368 605 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг

Дакуорт (Австралия, Q) - Лопес Ф. (Испания, 8) - 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:2 отказ 2-го игрока

Симон (Франция) - Кольшрайбер (Германия) - 7:5, 4:6, 6:0

Карлович (Хорватия, 7) - Дельбонис (Аргентина) - 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/tokio/2016/

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