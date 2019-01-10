Симон обыграл Миллмэна в 1/4 финала турнира в Сиднее

Французский теннисист Жиль Симон обыграл австралийца Джона Миллмэна (7:5, 3:6, 7:6 (7:3)) в 1/4 финала турнира АТР в Сиднее (Австралия). Матч продолжался два часа и 44 минуты.

В полуфинале француз сыграет со своим с еще одним австралийцем Алексом Де Минауром.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Жиль Симон (Франция, 4) - Джон Миллмэн (Австралия) - 7:5, 3:6, 7:6 (7:3)