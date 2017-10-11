Симон обыграл Гоффена во втором круге турнира в Шанхае

Француз Жиль Симон оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена во втором круге турнира в Шанхае – 7:6 (7:4), 6:3. В третьем круге Симон встретится со своим соотечественником Ришаром Гаске.

В другой встрече американец Сэм Керри победил своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо и теперь сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Симон (Франция) – Гоффен (Бельгия, 8) – 7:6 (7:4), 6:3

Керри (США, 10) – Тиафо (США, Q) – 6:3, 7:6 (9:7)