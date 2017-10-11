Симон обыграл Гоффена во втором круге турнира в Шанхае

Француз Жиль Симон оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена во втором круге турнира в Шанхае – 7:6 (7:4), 6:3. В третьем круге Симон встретится со своим соотечественником Ришаром Гаске.
В другой встрече американец Сэм Керри победил своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо и теперь сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Симон (Франция) – Гоффен (Бельгия, 8) – 7:6 (7:4), 6:3
Керри (США, 10) – Тиафо (США, Q) – 6:3, 7:6 (9:7)
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