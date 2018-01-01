Симон и Кукушкин – во втором круге турнира в Пуне

Француз Жиль Симон в двух сетах обыграл американца Тенниса Сандгрена в первом круге турнира ATP в Пуне. Его следующим соперником станет испанец Роберто Баутиста Агут.

Другой представитель Франции Пьер-Юге Эрбер в трех сетах одолел итальянка Марко Чеккинато. Также в следующий раунд пробились чилиец Николас Харри, венгр Мартон Фучович и Михаил Кукушкин из Казахстана.

Отметим и поражение чеха Иржи Веселы от прошедшего квалификацию испанца Рикардо Охеды Лары.

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Симон (Франция) – Сандгрен (США) – 6:4, 6:1

Эрбер (Франция, 8) – Чеккинато (Италия) – 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:2

Охеда Лара (Испания, Q) – Веселы (Чехия, 6) – 6:3, 7:6 (7:5)

Харри (Чили) – Андухар (Испания) – 6:7 (4:7), 6:4, 7:5

Кукушкин (Казахстан, 7) – Албот (Молдавия) – 6:2, 7:6 (7:4)

Фучович (Венгрия) – Кикер (Аргентина) – 6:0, 6:3