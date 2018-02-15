Шварцман стал четвертьфиналистом турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинец Диего Шварцман вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 3:6, 6:3, 6:2 он переиграл бразильца Томаса Беллуччи. Шварцман выполнил три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. В четвертьфинале аргентинский теннисист встретится с Альяжем Бедене из Словении.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 568 190 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Диего Шварцман (Аргентина) - Томас Беллуччи (Бразилия) - 3:6, 6:3, 6:2.