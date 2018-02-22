Шварцман стал четвертьфиналистом турнира в Бразилии

Аргентинец Диего Шварцман вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро. Со счетом 6:2, 6:3 он переиграл своего соотечественника Федерико Дельбониса. Шварцман выполнил один эйси шесть раз взял чужую подачу. В четвертьфинале он встретится с Марином Чиличем (Хорватия) или Гаэлем Монфисом (Франция).

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 695 825 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Диего Шварцман (Аргентина, 6) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:2, 6:3