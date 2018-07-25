Шварцман и Майер сыграют в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Аргентинцы Диего Шварцман и Леонардо Майер выиграли у Даниэля Мазура и Гаэля Монфиса во втором круге турнира в Гамбурге. В четвертьфинале они встретятся друг с другом.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP German Tennis Championships 2018 presented by Kampmann
Призовой фонд 1 619 935 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Диего Шварцман (Аргентина, 2) - Даниэль Мазур (Германия, Q) - 6:2, 6:2
Леонардо Майер (Аргентина) - Гаэль Монфис (Франция) - 6:1, 7:5
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