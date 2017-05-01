Штруфф сыграет с Хаасом во втором круге турнира в Мюнхене, Кукушкин проиграл Беллуччи

Бразилец Томаз Беллуччи в двух сетах обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина в первом круге турнира ATP в Мюнхене. В другом поединке хозяин корта Ян-Леннард Штруфф одолел соотечественника Даниэля Мазура. В следующем раунде он встретится с еще одним немцем Томми Хаасом, победившим украинца Сергея Стаховского.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by FWU AG

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Хаас (Германия) – Стаховский (Украина) – 1:6, 6:3, 6:4

Беллуччи (Бразилия, 8) – Кукушкин (Казахстан) – 6:3, 6:2

Штруфф (Германия, 7) – Мазур (Германия, WC) – 6:3, 6:4