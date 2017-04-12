18:08 | ТЕННИС — ATP

Шарди, Пэр, Веселы и Лоренци вышли во второй круг турнира в Марракеше

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Француз Жереми Шарди переиграл тунисца Малека Джазири в первом круге турнира в Марракеше. В других встречах Бенуа Пэр одолел Карлоса БерлокаПаоло Лоренци взял верх над Гильермо Гарсией Лопесом, а Иржи Веселы обыграл Луку Ванни.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Пэр (Франция, 6) - Берлок (Аргентина) - 6:7 (0:7), 6:3, 6:2

Лоренци (Италия, 5) - Гарсия Лопес (Испания) - 7:6 (7:4), 7:5

Веселы (Чехия) - Ванни (Италия, LL) - 6:2, 6:3

Шарди (Франция) - Джазири (Тунис) - 6:3, 4:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/casablanka/2017/1/5/

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