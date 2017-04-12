Шарди, Пэр, Веселы и Лоренци вышли во второй круг турнира в Марракеше

Француз Жереми Шарди переиграл тунисца Малека Джазири в первом круге турнира в Марракеше. В других встречах Бенуа Пэр одолел Карлоса Берлока, Паоло Лоренци взял верх над Гильермо Гарсией Лопесом, а Иржи Веселы обыграл Луку Ванни.
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Пэр (Франция, 6) - Берлок (Аргентина) - 6:7 (0:7), 6:3, 6:2
Лоренци (Италия, 5) - Гарсия Лопес (Испания) - 7:6 (7:4), 7:5
Веселы (Чехия) - Ванни (Италия, LL) - 6:2, 6:3
Шарди (Франция) - Джазири (Тунис) - 6:3, 4:6, 6:2