Шарди и Зверев вышли в четвертьфинал турнира в Монпелье

Француз Жереми Шарди обыграл своего соотечественника Поля-Анри Матье во втором круге турнира АТР в Монпелье - 3:6, 6:1, 6:4. В еще одном поединке Александр Зверев из Германии одержал победу над британцем Альяжем Бедене - 7:5, 3:6, 6:4. Шарди и Зверев встретятся в следующем раунде.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Шарди (Франция) - Матье П-А. (Франция) - 3:6, 6:1, 6:4

Зверев А. (Германия, 4, WC) - Бедене (Великобритания) - 7:5, 3:6, 6:4