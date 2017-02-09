Шарди и Зверев вышли в четвертьфинал турнира в Монпелье

Француз Жереми Шарди обыграл своего соотечественника Поля-Анри Матье во втором круге турнира АТР в Монпелье - 3:6, 6:1, 6:4. В еще одном поединке Александр Зверев из Германии одержал победу над британцем Альяжем Бедене - 7:5, 3:6, 6:4. Шарди и Зверев встретятся в следующем раунде.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 482 060 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Шарди (Франция) - Матье П-А. (Франция) - 3:6, 6:1, 6:4
Зверев А. (Германия, 4, WC) - Бедене (Великобритания) - 7:5, 3:6, 6:4