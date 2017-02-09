16:21 | ТЕННИС — ATP

Шарди и Зверев вышли в четвертьфинал турнира в Монпелье

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Француз Жереми Шарди обыграл своего соотечественника Поля-Анри Матье во втором круге турнира АТР в Монпелье - 3:6, 6:1, 6:4. В еще одном поединке Александр Зверев из Германии одержал победу над британцем Альяжем Бедене - 7:5, 3:6, 6:4. Шарди и Зверев встретятся в следующем раунде.

Монпелье (Франция) 

Турнир ATP Open Sud de France 

Призовой фонд 482 060 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Шарди (Франция) - Матье П-А. (Франция) - 3:6, 6:1, 6:4

Зверев А. (Германия, 4, WC) - Бедене (Великобритания) - 7:5, 3:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montpellier/2017/

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