Шарди и Тиафо вышли во второй круг турнира в Атланте

Француз Жереми Шарди и американец Фрэнсис Тиафо вышли во второй круг турнира в Атланте.
Атланта (США)
Турнир ATP BB&T Atlanta Open
Призовой фонд 668 460 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Жереми Шарди (Франция, 6) - Рикардас Беранкис (Литва) - 6:4, 6:3
Кэмерон Норри (Великобритания) - Малек Джазири (Тунис) - 7:5, 6:0
Тэйлор Фритц (США) - Рамкумар Раманатан (Индия) - 6:4, 6:4
Райан Харрисон (США, 8) - Джеймс Дакуорт (Австралия) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:1
Дональд Янг (США, WC) - Иво Карлович (Хорватия) - 2:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)
Ноа Рубин (США, Q) - Танаси Коккинакис (Австралия, Q) - 6:3, 6:4
Фрэнсис Тиафо (США, 5) - Мариуш Копил (Румыния) - 6:4, 6:4
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