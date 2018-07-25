Шарди и Тиафо вышли во второй круг турнира в Атланте

Француз Жереми Шарди и американец Фрэнсис Тиафо вышли во второй круг турнира в Атланте.

Атланта (США)

Турнир ATP BB&T Atlanta Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жереми Шарди (Франция, 6) - Рикардас Беранкис (Литва) - 6:4, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания) - Малек Джазири (Тунис) - 7:5, 6:0

Тэйлор Фритц (США) - Рамкумар Раманатан (Индия) - 6:4, 6:4

Райан Харрисон (США, 8) - Джеймс Дакуорт (Австралия) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:1

Дональд Янг (США, WC) - Иво Карлович (Хорватия) - 2:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Ноа Рубин (США, Q) - Танаси Коккинакис (Австралия, Q) - 6:3, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 5) - Мариуш Копил (Румыния) - 6:4, 6:4