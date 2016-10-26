Шарапова, Федерер и Иванович сыграют в IPTL

Россиянка Мария Шарапова в декабре примет участие в матчах Международной теннисной премьер-лиги (IPTL), информиурет Bolamarela.



Шарапова, дисквалифицированная за применение мельдония до 26 апреля 2017 года, сможет выступить на этом турнире, так как он является выставочным и не носит официального характера.

Также свое участие в турнире подтвердили швейцарец Роджер Федерер и сербка Ана Иванович. Встречи IPTL пройдут в пяти странах: Японии (2-4 декабря), Сингапуре (6-8 декабря), Филиппинах (9-11 декабря), ОАЭ (13-15 декабря) и Индии (16-18 декабря).

