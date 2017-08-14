Шаповалов впервые в карьере вошел в топ-100 рейтинга АТР

Опубликован обновленный рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке произошло одно изменение: представляющий Германию Александр Зверев переместился на 7-е место, а австралиец Доминик Тим расположился на 8-м месте. Лидером остается британец Энди Маррэй.
Денис Шаповалов, который представляет Канаду, впервые в карьере вошел в топ-100. Он совершил рывок на 76 позиций: 18-летний теннисист поднялся со 143-й на 67-ю строчку рейтинга. Лучшим среди представителей России в рейтинге остается Карен Хачанов, занимающий 32-е место.
Рейтинг ATP
Положение на 14 августа
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7555,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7145,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5780,
5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 5325,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155,
7 (8). Александр Зверев (Германия) – 4470,
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4030,
9 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 3285,
10 (10). Милош Раонич (Канада) – 3230...
32 (30). Карен Хачанов (Россия) – 1320…
51 (48). Даниил Медведев (Россия) – 919…
55 (53). Андрей Рублев (Россия) – 888…
68 (67). Андрей Кузнецов (Россия) – 715…
93 (98). Михаил Южный (Россия) – 586.