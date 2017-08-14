Шаповалов впервые в карьере вошел в топ-100 рейтинга АТР

Опубликован обновленный рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке произошло одно изменение: представляющий Германию Александр Зверев переместился на 7-е место, а австралиец Доминик Тим расположился на 8-м месте. Лидером остается британец Энди Маррэй.

Денис Шаповалов, который представляет Канаду, впервые в карьере вошел в топ-100. Он совершил рывок на 76 позиций: 18-летний теннисист поднялся со 143-й на 67-ю строчку рейтинга. Лучшим среди представителей России в рейтинге остается Карен Хачанов, занимающий 32-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 14 августа

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7555,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7145,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5780,

5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 5325,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155,

7 (8). Александр Зверев (Германия) – 4470,

8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4030,

9 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 3285,

10 (10). Милош Раонич (Канада) – 3230...

32 (30). Карен Хачанов (Россия) – 1320…

51 (48). Даниил Медведев (Россия) – 919…

55 (53). Андрей Рублев (Россия) – 888…

68 (67). Андрей Кузнецов (Россия) – 715…

93 (98). Михаил Южный (Россия) – 586.