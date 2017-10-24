04:10 | Теннис — ATP

Шаповалов составил компанию Звереву, Рублеву и Хачанову на NextGenFinals в Милане


Канадец Денис Шаповалов, обыграв японца Юити Сугиту в первом круге турнира в швейцарском Базеле, стал четвертым теннисистом, обеспечившим себе участие на соревнованиях NextGenFinals в Милане. Турнир пройдет с 7 по 11 ноября.

Соревнование предназначено для игроков не старше 21 года. Ранее туда отобрались немец Александр Зверев и два россиянина: Андрей Рублев и Карен Хачанов. Есть шансы поехать в Милан и у третьего молодого российского теннисиста - Даниила Медведева. Кроме того, Зверев гарантировал попадание на главный Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Он может сыграть на обоих соревнованиях.

Турнир в Милане пройдет по экспериментальным правилам - пять сетов, каждый до четырех геймов, тай-брейк при счете 3:3. При "ровно" будет разыгрываться решающее очко без счета "больше"/"меньше", а в случае касания мячом сетки переподачи не будет. При этом зрителям позволят свободно перемещаться по залу вдоль боковых линий.

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Материалы других СМИ
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