Шаповалов проиграл Соузе в первом круге турнира в Окленде

Канадец Денис Шаповалов начал сезон-2019 с поражения. В первом круге турнира в Окленде 19-летний теннисист, "посеянный" под 7-м номером, уступил опытному португальцу Жоау Соузе - 6:4, 4:6, 4:6. Немцы Филипп Кольшрайбер и Ян-Леннард Штруфф, американцы Тэйлор Фритц и Теннис Сандгрен, британец Кэмерон Норри и итальянец Маттео Берреттини вышли во второй круг.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Фритц (США) – Мариуш Копил (Румыния) – 4:6, 6:3, 6:4

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Брэдли Клан (США, Q) – 6:4, 7:6(7:2)

Кэмерон Норри (Великобритания, WC) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 6:2

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Ласло Джере (Сербия, LL) – 7:6(7:5), 2:0 отказ

Теннис Сандгрен (США) – Максимилиан Мартерер (Германия, Q) – 6:3, 6:4

Маттео Берреттини (Италия) – Маккензи Макдональд (США, Q) – 6:3, 6:4

Жоау Соуза (Португалия) – Денис Шаповалов (Канада, 7) – 4:6, 6:4, 6:4