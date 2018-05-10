Шаповалов победил Раонича в третьем круге турнира в Мадриде

В матче двух канадцев в третьем круге Mutua Madrid Open Денис Шаповалов в двух сетах обыграл Милоша Раонича – 6:4, 6:4. Для 19-летнего Шаповалова и 27-летнего Раонича это была первая очная встреча.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 200 860 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Денис Шаповалов (Канада) – Милош Раонич (Канада) – 6:4, 6:4
Кайл Эдмунд (Великобритания) – Давид Гоффен (Бельгия, 8) – 6:3, 6:3
Кевин Андерсон (ЮАР, 6) - Филипп Кольшрайбер (Германия) - 6:3, 7:6(9:7)
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