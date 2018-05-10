Шаповалов победил Раонича в третьем круге турнира в Мадриде

В матче двух канадцев в третьем круге Mutua Madrid Open Денис Шаповалов в двух сетах обыграл Милоша Раонича – 6:4, 6:4. Для 19-летнего Шаповалова и 27-летнего Раонича это была первая очная встреча.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Денис Шаповалов (Канада) – Милош Раонич (Канада) – 6:4, 6:4

Кайл Эдмунд (Великобритания) – Давид Гоффен (Бельгия, 8) – 6:3, 6:3

Кевин Андерсон (ЮАР, 6) - Филипп Кольшрайбер (Германия) - 6:3, 7:6(9:7)