Шамиль Тарпищев: "За Казахстан играют 13 наших теннисистов - это неправильно"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что отток российских теннисистов в другие страны закончился. Около пяти-семь лет назад сразу несколько игроков стали выступать под флагом Казахстана.

– Насколько остро сейчас стоит перед федерацией проблема оттока теннисистов в другие страны?

– Отток остановился. Причины я уже объяснил выше – мы располагаем ресурсами и подписываем контракты со спортсменами. Окончательно пока не решен вопрос с Тимофеем Скатовым, но он все-таки в Казахстане родился. А в остальном сейчас ситуация совсем не та, что была несколько лет назад. За тот же Казахстан играют сейчас 13 наших теннисистов – это неправильно, и случилось в тот период, когда были сложности с финансированием. (Антон БАБОШИН)

Полное интервью Шамиля Тарпищева