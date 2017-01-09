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Шамиль Тарпищев: "В этом году Медведева ждет целый ряд побед"

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Суббота. Ченнай. Даниил МЕДВЕДЕВ.Медведев: первый финал на первом турнире года

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что не удивлен успехами Даниила Медведева. Ранее 20-летний россиянин в финале турнира в Ченнае уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту (3:6, 4:6).

- Даниил Медведев и Карен Хачанов - будущее российского тенниса, - приводят "Известия" слова Тарпищева. - Даниил стабильно и ровно прошел весь индийский турнир. Лишь в полуфинале у него возникли небольшие трудности.

Поражение же в финале от Баутисты Агута - не повод делать какие-то неутешительные выводы. Выход в финал представительного турнира ATP Медведеву можно и нужно занести в актив. Уверен, в этом году его ждет целый ряд побед.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/656179#ixzz4VGYH6irT

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