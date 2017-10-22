Шамиль Тарпищев: "В 2018 году от российских теннисистов можно ждать больших побед"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что российские теннисисты развиваются в правильном направлении. Он также добавил, что от них следует ждать больших побед уже в следующем году.

Напомним, на прошедшем в Москве "ВТБ Кубке Кремля" лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина, дошедшая до финала и проигравшая немке Юлии Гергес. В мужской сетке турнира лучшим российским теннисистом стал Даниил Медведев, который в четвертьфинале уступил Мирзе Башичу из Боснии и Герцеговины.

– Хотелось бы отметить прекрасное выступление наших молодых спортсменов, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Российские теннисисты сейчас развиваются в правильном направлении. Убежден, что от наших ребят можно будет ждать больших побед уже в следующем году.