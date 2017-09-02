Шамиль Тарпищев: "Шанс на четвертьфинал у Шараповой большой, все зависит от нее"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что Мария Шарапова способна выйти в 1/4 финала US Open. В матче четвертого круга россиянка встретится с Анастасией Севастовой из Латвии.

– Хорошо, что сейчас два дня отдыха, Севастова посложнее, но она тоже не представляет ударный теннис, как фавориты Плишкова, Мугуруса, Квитова, поэтому игра четвертого круга будет больше зависеть от Шараповой, нежели от Севастовой, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Главное, что Мария проповедует свой стиль игры, она не может играть в другой теннис из-за того, что она сама недостаточно быстрая. Шанс на четвертьфинал у Маши большой, все зависит от нее. Главными элементами будет психологическая стабильность и первая подача.

Мы знаем, что у Шараповой мобилизация нервной системы на самом высоком уровне, и за счет характера она выигрывает очень много матчей, но эта система не тренирована в матчах, она прыгает, и человек не может играть ровно. И в этом плане Маше важно, чтобы она подавала на уровне 70 процентов первым мячом, и чтобы это равномерно располагалось по всему матчу, а не с провалами. Все три первые соперницы Шараповой на турнире не играют в ударный теннис, но чем дальше, тем сложнее играть в силу того, что такие игроки, которые хорошо подают, еще впереди, и у Маши сразу возникнут проблемы из-за того, что они держат подачу, а она нет.