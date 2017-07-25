Шамиль Тарпищев: "Победа Рублева придаст ему морального спокойствия"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Андрей Рублев, победивший на турнире в хорватском Умаге, стал действовать увереннее, чем в прошлом году. По мнению главы ФТР, теннисисту, вошедшему в топ-50 рейтинга ATP будет проще планировать подготовку к соревнованиям на протяжении сезона.

- Безусловно, победа Рублева придаст ему морального спокойствия, – цитируют "Известия" Тарпищева. – В его игре появилась уверенность, которой ему так не хватало в прошлом году. Естественно, мы очень довольны результатом, он впервые попал в топ-50 рейтинга ATP. Это очень важно, так как это обеспечивает автоматическое попадание на все важные турниры, а значит, теперь у нас есть возможность полноценно планировать подготовку на протяжении всего сезона. Для тренировочного процесса очень важна стабильность.

Сейчас Рублев находится в орбите мирового тенниса, среди ведущих мировых теннисистов, и, пожалуй, это главное на сегодня. Ну а результаты по качеству игры должны быть максимальными. Молодежи сейчас не хватает стабильности, они еще толком даже не играли в пятисетовых матчах. Большинство из них сыграло по 1–2 пятисетовых матча, а надо сыграть минимум 20. Тогда будут и стабильность, и результат. На сегодня мы довольны всеми нашими молодыми ребятами.