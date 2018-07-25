Шамиль Тарпищев: "Надо считаться с выбором Южного"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что пока рано судить о том, правильным ли было решение Михаила Южного завершить карьеру в возрасте 36 лет. Последним в его карьере будет турнир в Санкт-Петербурге, который пройдет в сентябре.

– Михаил одержал немало имиджевых побед, благодаря ему сборная России впервые выиграла Кубок Дэвиса, он настоящий патриот, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Но наступают моменты, когда нужно принимать решение, тем более его преследуют травмы. Правильно он поступает или нет, мы увидим позднее, но я хотел бы, чтобы он сыграл еще, но это его выбор, с ним надо считаться. Например, Джокович недавно выпал почти на год, но сейчас снова начал играть на своем уровне, поэтому желаем Южному спортивного долголетия.

В настоящее время Южный занимает 105-е место в рейтинге ATP. Его карьера началась в 1999 году. За это время он выиграл 10 турниров в одиночном разряде и 9 – в парном. Также он два раза выигрывал Кубок Дэвиса. Его лучшей позицией в рейтинге ATP было 8-е место в 2008 году.