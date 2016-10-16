Шамиль Тарпищев: "Надеюсь, Кузнецов проскочит как минимум до полуфинала "Кубка Кремля"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что на "Кубке Кремля" очень серьезный состав мужской сетки. XXVII международный теннисный турнир завершится 23 октября.

– Наши молодые ребята должны проходить в основную сетку, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Надеемся на выступление Кузнецова в основной сетке, правда, жребий его, скорее всего, сведет во втором круге с Томасом Беллуччи из Бразилии, но Андрей как минимум должен проскочить до полуфинала. Надо обратить внимание на Баутисту-Агута, который только что обыграл Новака Джоковича и едет к нам. У нас очень серьезный состав в мужской сетке.