13:38 | ТЕННИС — ATP

Шамиль Тарпищев: "Надеюсь, Кузнецов проскочит как минимум до полуфинала "Кубка Кремля"

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что на "Кубке Кремля" очень серьезный состав мужской сетки. XXVII международный теннисный турнир завершится 23 октября.

– Наши молодые ребята должны проходить в основную сетку, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Надеемся на выступление Кузнецова в основной сетке, правда, жребий его, скорее всего, сведет во втором круге с Томасом Беллуччи из Бразилии, но Андрей как минимум должен проскочить до полуфинала. Надо обратить внимание на Баутисту-Агута, который только что обыграл Новака Джоковича и едет к нам. У нас очень серьезный состав в мужской сетке.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3708552

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