Шамиль Тарпищев: "Кубок Кремля-2017 получится самым представительным за последние годы"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что Кубок Кремля-2017 станет самым представительным по составу участников за последние годы. Турнир пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит 1,6 миллиона долларов.

– Сейчас у турнира все стабильно, банк ВТБ полностью выполняет свои обязательства. Призовой фонд остался на том же уровне, что и в прошлом году. В этом плане нет смысла его увеличивать, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Состав участников еще не весь сформирован, возможны громкие имена, но уже сейчас понятно, что нынешний турнир получится самым представительным за последние годы.