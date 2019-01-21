Шамиль Тарпищев: "Кафельников - легенда, рано или поздно он был бы включен в Зал славы тенниса"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал тот факт, что бывшая первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса в Ньюпорте.

- Кафельников - теннисист века в России, - приводит ТАСС слова Тарпищева. - Он выиграл все, включая Олимпийские игры, единственный из наших мужчин, кому такое удавалось. Конечно, Кафельников - легенда, рано или поздно он был бы включен в Зал славы тенниса. Своими действиями и результатами он это заслужил.

Кафельников - человек, мыслящий неординарно. Все действия его были основаны на собственном мышлении. Решительный, жесткий в игре характер. Причем успешен он был и в паре, играя с разными партнерами. Я был практически на всех его финалах, и мне лично больше других запомнился олимпийский, где Кафельников обыграл в пяти сетах немца Томми Хааса.

Кафельников является победителем Roland Garros (1996 года) и Australian Open (1999), олимпийским чемпионом Сиднея-2000 и обладателем Кубка Дэвиса-2002. С 3 мая по 13 июня 1999 года он возглавлял рейтинг АТР.

Зал славы был основан в 1954 году. Кафельников стал вторым россиянином, который был включен в этот зал, после Марата Сафина.

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