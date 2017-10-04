Шамиль Тарпищев: "Арсенал Хачанова пока недостаточен, чтобы обыгрывать Надаля"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Карен Хачанов показывает хорошую игру. Тарпищев также добавил, что у российского теннисиста мало шансов на победу в матче второго круга турнира в Пекине против Рафаеля Надаля.

– Я не думаю, что у Карена арсенал уже готов для того, чтобы обыгрывать Надаля, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Надаль играет очень стабильно, а молодые стабильностью похвастаться не могут. С этих позиций еще пару лет нужно, чтобы наиграться на соревнованиях. Нужно держать внимание, не срываться, много нюансов. Для молодых Надаль еще пока машина, которую надо рушить, а рушить нечем. Тем не менее Карен на правильном пути и показывает хорошую игру.