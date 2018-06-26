Севастова и Касаткина сыграют в третьем круге турнира в Истборне

Латвийка Анастасия Севастова победила Хэрриет Дарт во втором круге турнира в Истборне. В третьем круге пятая "сеяная" теннисистка сыграет с Дарьей Касаткиной из России.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелик Кербер (Германия, 4) - Доминика Цибулкова (Словакия) - 6:3, 6:3

Агнешка Радванска (Польша) - Дарья Гаврилова (Австралия, 15) - 5:7, 7:6 (7:4), 6:0

Джоанна Конта (Великобритания, 13) - Александра Крунич (Сербия) - 6:1, 6:3

Михаэла Бузарнеску (Румыния) - Кики Бертенс (Голландия, 12) - 3:6, 7:6 (7:5), 6:3

Анастасия Севастова (Латвия, 11) - Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) - 6:3, 6:4

Петра Квитова (Чехия, 3) - Катерина Бондаренко (Украина, Q) - 7:5, 6:3

Барбора Стрыцова (Чехия, 14) - Донна Векич (Хорватия) - 6:1, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия) - Юлия Гергес (Германия, 6) - 1:6, 6:4, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 5) - Кайя Канепи (Эстония) - 6:3, 7:5

Дэниэлл Роуз Коллинз (США) - Карла Суарес Наварро (Испания, 16) - 6:2, 6:4

Си Сувэй (Тайвань) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 10) - 6:1 отказ 2-го игрока