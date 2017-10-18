12:42 | Теннис — ATP

Села победил Дутру Силву во втором круге "ВТБ Кубка Кремля"


Израильтянин Дуди Села обыграл бразильца Рожериу Дутру Силву во втором круге "ВТБ Кубка Кремля". Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1. Напомним, ранее Дутра Силва победил россиянина Евгения Донского.

В третьем круге Села сыграет с победителем матча Лукаш Росол (Чехия) - Адриан Маннарино (Франция).

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Села (Израиль) - Дутра Силва (Бразилия) - 7:5, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/kremlincup/2017/

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