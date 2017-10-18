Села победил Дутру Силву во втором круге "ВТБ Кубка Кремля"

Израильтянин Дуди Села обыграл бразильца Рожериу Дутру Силву во втором круге "ВТБ Кубка Кремля". Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1. Напомним, ранее Дутра Силва победил россиянина Евгения Донского.
В третьем круге Села сыграет с победителем матча Лукаш Росол (Чехия) - Адриан Маннарино (Франция).
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 877 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Села (Израиль) - Дутра Силва (Бразилия) - 7:5, 6:1
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