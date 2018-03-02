Себальос обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу

Аргентинский теннисист Орасио Себальос во втором круге турнира WTA в Сан-Паулу обыграл француза Гаэля Монфиса - 6:3, 3:6, 6:3. Также в четвертьфинал вышел бразилец Рожериу Дутра Силва, который победил Николаса Кикера.

Сан-Паулу (Бразилия)

Турнир ATP Brasil Open

Призовой фонд 516 205 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Орасио Себальос (Аргентина) - Гаэль Монфис (Франция, 4) - 6:3, 3:6, 6:3

Рожериу Дутра Силва (Бразилия) - Николас Кикер (Аргентина) - 6:4, 6:2