06:20 | Теннис — ATP

Себальос обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу


Аргентинский теннисист Орасио Себальос во втором круге турнира WTA в Сан-Паулу обыграл француза Гаэля Монфиса6:3, 3:6, 6:3. Также в четвертьфинал вышел бразилец Рожериу Дутра Силва, который победил Николаса Кикера.

Сан-Паулу (Бразилия) 

Турнир ATP Brasil Open 

Призовой фонд 516 205 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Орасио Себальос (Аргентина) - Гаэль Монфис (Франция, 4) - 6:3, 3:6, 6:3

Рожериу Дутра Силва (Бразилия) - Николас Кикер (Аргентина) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/costa/2018/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!