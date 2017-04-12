Себальос, Монтейру и Вердаско вышли во второй круг турнира в Хьюстоне

Аргентинец Орасио Себальос переиграл бразильца Рожериу Дутру Силву в матче первого круга турнира в Хьюстоне. В других встречах Максимо Гонсалес одолел Джареда Дональдсона, Фернандо Вердаско выиграл у Кевина Андерсона, а Тиагу Монтейру взял верх над Дональдом Янгом.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 535 625 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Себальос (Аргентина) - Дутра Силва (Бразилия) - 6:2, 7:5

Гонсалес М. (Аргентина, Q) - Дональдсон (США) - 6:4, 5:7, 6:3

Вердаско (Испания, 5) - Андерсон Кев. (ЮАР) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)

Монтейру (Бразилия) - Янг (США, 7) - 6:3, 6:4