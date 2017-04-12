Себальос, Монтейру и Вердаско вышли во второй круг турнира в Хьюстоне

Аргентинец Орасио Себальос переиграл бразильца Рожериу Дутру Силву в матче первого круга турнира в Хьюстоне. В других встречах Максимо Гонсалес одолел Джареда Дональдсона, Фернандо Вердаско выиграл у Кевина Андерсона, а Тиагу Монтейру взял верх над Дональдом Янгом.
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 535 625 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Себальос (Аргентина) - Дутра Силва (Бразилия) - 6:2, 7:5
Гонсалес М. (Аргентина, Q) - Дональдсон (США) - 6:4, 5:7, 6:3
Вердаско (Испания, 5) - Андерсон Кев. (ЮАР) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)
Монтейру (Бразилия) - Янг (США, 7) - 6:3, 6:4