Себальос, Майер и Андреоцци вышли во второй круг турнира в Уинстон-Салеме

Завершились матчи первого круга турнира ATP в Уинстон-Салеме. Аргентинец Леонардо Майер обыграл японца Юити Сугиту, итальянец Маттео Берреттини выиграл у француза Жюльена Беннето, а американец Райан Харрисон переиграл хорвата Борна Гойо.

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 691 415 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томми Пол (США, Q) – Ласло Джере (Сербия) – 6:3, 7:6 (7:4)

Леонардо Майер (Аргентина) – Юити Сугита (Япония) – 6:3, 7:6 (7:4)

Таро Даниэль (Япония) – Джон Миллмэн (Австралия) – 6:4, 7:6 (9:7)

Теннис Сандгрен (США) – Рикардас Беранкис (Литва) – 6:4, 6:3

Тэйлор Фритц (США, WC) – Малек Джазири (Тунис) – 6:1, 6:4

Франко Скугор (Хорватия, LL) – Пьер-Юге Эрбер (Франция) – 6:2, 6:3

Маттео Берреттини (Италия) – Жюльен Беннето (Франция) – 6:3, 6:3

Орасио Себальос (Аргентина) – Лукаш Лацко (Словакия) – 7:6 (7:3), 7:5

Гвидо Андреоцци (Аргентина) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:3, 4:6, 6:0

Райан Харрисон (США) - Борна Гойо (Хорватия) - 6:2, 6:4