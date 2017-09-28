Саша Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, Миша проиграл Селе

Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге турнира АТР в Шэньчжэне обыграл бельгийца Стива Дарсиса - 4:6, 7:6, 7:6. Его брат Миша Зверев уступил израильтянину Дуди Селе.

В четвертьфинале Саша Зверев сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром, который прошел Лукаша Лацко из Словакии.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open

Призовой фонд 666 960 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) - Лацко (Словакия, Q) - 6:4, 6:3

Зверев А. (Германия, 1) - Дарсис (Бельгия) - 4:6, 7:6(7:5), 7:6(7:5)

Села (Израиль) - Зверев М. (Германия, 3) - 6:3, 5:7, 6:2