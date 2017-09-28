Саша Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, Миша проиграл Селе

Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге турнира АТР в Шэньчжэне обыграл бельгийца Стива Дарсиса - 4:6, 7:6, 7:6. Его брат Миша Зверев уступил израильтянину Дуди Селе.
В четвертьфинале Саша Зверев сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром, который прошел Лукаша Лацко из Словакии.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир ATP Shenzhen Open
Призовой фонд 666 960 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) - Лацко (Словакия, Q) - 6:4, 6:3
Зверев А. (Германия, 1) - Дарсис (Бельгия) - 4:6, 7:6(7:5), 7:6(7:5)
Села (Израиль) - Зверев М. (Германия, 3) - 6:3, 5:7, 6:2
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