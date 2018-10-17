Санкт-Петербург подал заявку на проведение итогового турнира ATP

Санкт-Петербург подал заявку на проведение итогового турнира АТР. Об этом сообщила в Инстаграме директор турнира St. Petersburg Open Наталия Камельзон.

– Я очень рада сообщить... Мы заполнили первоначальный бланк на проведение итогового турнира ATP в Санкт-Петербурге! Следите за новостями!, – написала Камельзон.

Напомним, итоговый турнир года с 2009 года проходит в Лондоне. Кроме того, в разное время соревнования проходили в других местах (Нью-Йорке, Франкфурте, Шанхае, Ганновере и других городах).