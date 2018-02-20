Сандгрен после отказа соперника вышел во второй круг в Бразилии

Американец Теннис Сандгрен вышел во второй круг турнира Рио де Жанейро. При счете 6:4, 1:6, 3:4 его соперник, испанец Роберто Карбальес Баэна, отказался от продолжения встречи. Сандгрен выполнил восемь эйсов и четыре раза взял чужую подачу. Во втором раунде он встретится с Фабио Фоньини (Италия) или Томасом Беллуччи (Бразилия).

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 695 825 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Теннис Сандгрен (США) - Роберто Карбальес Баэна (Испания, Q) - 4:6, 6:1, 4:3 отказ 2-го игрока

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) - Рожериу Дутра Силва (Бразилия) - 6:3, 3:6, 6:4