Сандгрен, Кольшрайбер и Норри вышли в полуфинал турнира в Окленде

Немец Филипп Кольшрайбер вышел в полуфинал турнира ATP в Окленде. В четвертьфинальном матче он обыграл итальянца Фабио Фоньини - 6:3, 6:1. Поедиок продолжался 1 час 6 минут.
В других матчах дня американец Теннис Сандгрен обыграл аргентинца Леонардо Майера (6:3, 7:6(7:5), а британец Кэмерон Норри выиграл у американца Тэйлора Фритца (7:6(7:3), 6:3).
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Теннис Сандгрен (США) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:3, 7:6(7:5)
Филипп Кольшрайбер (Германия) - Фабио Фоньини (Италия, 2) - 6:3, 6:1
Кэмерон Норри (Великобритания, WC) - Тэйлор Фритц (США) - 7:6(7:3), 6:3
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