Сандгрен, Кольшрайбер и Норри вышли в полуфинал турнира в Окленде

Немец Филипп Кольшрайбер вышел в полуфинал турнира ATP в Окленде. В четвертьфинальном матче он обыграл итальянца Фабио Фоньини - 6:3, 6:1. Поедиок продолжался 1 час 6 минут.

В других матчах дня американец Теннис Сандгрен обыграл аргентинца Леонардо Майера (6:3, 7:6(7:5), а британец Кэмерон Норри выиграл у американца Тэйлора Фритца (7:6(7:3), 6:3).

Окленд (Новая Зеландия)



Турнир ATP ASB Classic



Призовой фонд 527 880 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Четвертьфинал



Теннис Сандгрен (США) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:3, 7:6(7:5)



Филипп Кольшрайбер (Германия) - Фабио Фоньини (Италия, 2) - 6:3, 6:1



Кэмерон Норри (Великобритания, WC) - Тэйлор Фритц (США) - 7:6(7:3), 6:3

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