Сафин побывал на тренировке Хачанова и Рублева

Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин посетил тренировку Карена Хачанова и Андрея Рублева. Фото с членом Международного зала теннисной славы разместил в своих аккаунтах в социальных сетях Рублев, сопроводив его подписью "Учимся у легенды!".

Сафин завершил карьеру игрока в 2009 году. Хачанов и Рублев на данный момент являются первой и третьей ракетка России и 30-й и 51-й мира соответственно. Теннисисты вместе со своими испанскими тренерами Гало Бланко и Фернандо Висенте готовятся к серии американских турниров на харде. 19-летний Рублев 10 дней назад завоевал в Умаге свой дебютный титул, а 21-летний Хачанов доходил как минимум до четвертьфинала на четырех последних турнирах ATP подряд. Также в его активе – выход в четвертый круг Roland Garros и третий Уимблдона.