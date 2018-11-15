С 2020 года будет проходить новый командный турнир ATP Cup

Международный командный турнир по теннису ATP Cup будет проходить с 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Турнир будет ежегодно проходить в Австралии. В нем будут участвовать 24 сборные, поделенные на шесть групп из четырех команд. Матчи турнира будут проходить в трех городах, пока не сообщается, в каких именно. Призовой фонд соревнований составит 15 миллионов долларов.

Презентация турнира состоялась в Лондоне (Великобритания), где сейчас проходит Итоговый турнир АТР.

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