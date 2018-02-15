Румынский теннисист дисквалифицирован на два года

Румынский теннисист Адриан Барбу дисквалифицирован по решению Международной федерации тенниса. Румын не сможет участвовать в профессиональных соревнованиях два года. Дисквалификация вступила в силу в августе 2017 года, так что теннисист имеет право вернуться на корт 17 августа 2019-го.

Допинг-тест 34-летнего Барбу выявил в его организме наличие анаболических стероидов – нандролона и метенолона. Представители ITF выслушали показания теннисиста и пришли к выводу, что он виновен в попадании этих веществ в свой организм.

Отметим, что наивысшей позицией Барбу в рейтинге ATP является 752-е место.