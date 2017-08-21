Рублев вышел во второй круг турнира в Уинстон-Салема

Россиянин Андрей Рублев в матче первого круга на турнире в Уинстон-Салема в двух сетах обыграл бельгийца Стива Дарсиса.

Еще один представитель России Дмитрий Турсунов снялся и не вышел на игру против Лу Еньсуня из Тайваня.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 664 825 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

РУБЛЕВ (Россия) – Дарсис (Бельгия) – 6:4, 6:4

Янг (США) – Дутра Силва (Бразилия, Q) – 6:4, 6:2

Сеппи (Италия) – Типсаревич (Сербия) – 6:2, 6:2

Лу Еньсунь (Тайвань) – Эйссерик (Франция, LL) – 6:2, 6:1

Берлок (Аргентина) - Болт (Австралия, Q) - 6:2, 6:4