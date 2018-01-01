16:19 | Теннис — ATP

Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе после отказа Штебе

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Россиянин Андрей Рублев победил немца Седрика-Марселя Штебе в первом круге турнира в Дохе. Штебе не смог продолжать матч после первого сета. Во втором круге соперником Рублева станет победитель матча между Фернандо Вердаско и Дуди Селой.

Доха (Катар) 

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open 

Призовой фонд 1 286 675 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

РУБЛЕВ (Россия) - Штебе (Германия) - 6:1 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/doha/2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

читалось. легкие деньги.

16:25