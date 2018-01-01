Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе после отказа Штебе

Россиянин Андрей Рублев победил немца Седрика-Марселя Штебе в первом круге турнира в Дохе. Штебе не смог продолжать матч после первого сета. Во втором круге соперником Рублева станет победитель матча между Фернандо Вердаско и Дуди Селой.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 286 675 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
РУБЛЕВ (Россия) - Штебе (Германия) - 6:1 отказ 2-го игрока
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Serenky25
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