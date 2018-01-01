Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе после отказа Штебе

Россиянин Андрей Рублев победил немца Седрика-Марселя Штебе в первом круге турнира в Дохе. Штебе не смог продолжать матч после первого сета. Во втором круге соперником Рублева станет победитель матча между Фернандо Вердаско и Дуди Селой.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

РУБЛЕВ (Россия) - Штебе (Германия) - 6:1 отказ 2-го игрока