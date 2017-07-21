23:29 | ТЕННИС — ATP

Рублев вышел в полуфинал турнира в Умаге

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Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Умаге, обыграв итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:2). За выход в финал Рублев поборется с хорватом Иваном Додигом.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

РУБЛЕВ (Россия, LL) – Фоньини (Италия, 3) – 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/umag/2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Zello Попанелло, изучая, что такое хеджирование!)) Если есть вилка, то она всегда играется у нормальных игроков, лучше меньше, но без гемора.))

23:39

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Чуйка меня не подвела по ходу первого, что Фоньини будет сливаться.)) Завилковал в конце сета, маржа меньше, зато выигрыш железобетон.)) Лучше синица в руках...))

23:38

Zello

Если чувак под ником "РОДЧЕНКОВ ВСЕ ВИДИТ" не пистапол, а человек слова, то он вчера поставил на Фоньини, как и обещал всем тут, 200 тысяч рублей. Жаль имбецилла, двести касиков ведь не лишние.

23:36

rusfed 2.0

Чмока, конечно, редкостный лошок-чепушилка

23:35

tryam

мдя. Неужто титул возьмет?

23:35