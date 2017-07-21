Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Умаге, обыграв итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:2). За выход в финал Рублев поборется с хорватом Иваном Додигом.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
РУБЛЕВ (Россия, LL) – Фоньини (Италия, 3) – 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:2)
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Zello Попанелло, изучая, что такое хеджирование!)) Если есть вилка, то она всегда играется у нормальных игроков, лучше меньше, но без гемора.))
23:39
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Чуйка меня не подвела по ходу первого, что Фоньини будет сливаться.)) Завилковал в конце сета, маржа меньше, зато выигрыш железобетон.)) Лучше синица в руках...))
23:38
Zello
Если чувак под ником "РОДЧЕНКОВ ВСЕ ВИДИТ" не пистапол, а человек слова, то он вчера поставил на Фоньини, как и обещал всем тут, 200 тысяч рублей. Жаль имбецилла, двести касиков ведь не лишние.
23:36
rusfed 2.0
Чмока, конечно, редкостный лошок-чепушилка
23:35
tryam
мдя. Неужто титул возьмет?
23:35