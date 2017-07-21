Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Умаге, обыграв итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:2). За выход в финал Рублев поборется с хорватом Иваном Додигом.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

РУБЛЕВ (Россия, LL) – Фоньини (Италия, 3) – 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:2)