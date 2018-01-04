Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

Россиянин Андрей Рублев обыграл хорвата Борну Чорича в матче 1/4 финала турнира в Дохе. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 32 минуты, завершилась со счетом 6:3, 7:5.
В полуфинале Рублев встретится с аргентинцем Гидо Пельей, который ранее обыграл боснийца Мирзу Башича.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 286 675 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
РУБЛЕВ (Россия) - Чорич (Хорватия) - 6:3, 7:5
Пелья Г. (Аргентина) - Башич (Босния и Герцеговина, Q) - 6:2, 6:3
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shpasic
читалось.))
21:49
diskmen
Romka3101Любая победа наших спортсменов на этой стадии уже успех.
19:34
Я из Волгограда
Пару месяцев назад Андрюха просто изничтожил этого Чорича в полуфинале Молодёжного Итогового турнира.
19:34
Romka3101
diskmen....С каких это пор 21-летний Чорич,который ниже Рублёва в рейтинге, авторитетом стал?
19:31
diskmen
Обалдеть можно.Рублёв продолжает скальпировать авторитетов.
19:13