18:50 | Теннис — ATP

Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

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Россиянин Андрей Рублев обыграл хорвата Борну Чорича в матче 1/4 финала турнира в Дохе. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 32 минуты, завершилась со счетом 6:3, 7:5.

В полуфинале Рублев встретится с аргентинцем Гидо Пельей, который ранее обыграл боснийца Мирзу Башича.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

РУБЛЕВ (Россия) - Чорич (Хорватия) - 6:3, 7:5

Пелья Г. (Аргентина) - Башич (Босния и Герцеговина, Q) - 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/doha/2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

читалось.))

21:49

diskmen

Romka3101Любая победа наших спортсменов на этой стадии уже успех.

19:34

Я из Волгограда

Пару месяцев назад Андрюха просто изничтожил этого Чорича в полуфинале Молодёжного Итогового турнира.

19:34

Romka3101

diskmen....С каких это пор 21-летний Чорич,который ниже Рублёва в рейтинге, авторитетом стал?

19:31

diskmen

Обалдеть можно.Рублёв продолжает скальпировать авторитетов.

19:13