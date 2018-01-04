Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

Россиянин Андрей Рублев обыграл хорвата Борну Чорича в матче 1/4 финала турнира в Дохе. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 32 минуты, завершилась со счетом 6:3, 7:5.

В полуфинале Рублев встретится с аргентинцем Гидо Пельей, который ранее обыграл боснийца Мирзу Башича.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

РУБЛЕВ (Россия) - Чорич (Хорватия) - 6:3, 7:5

Пелья Г. (Аргентина) - Башич (Босния и Герцеговина, Q) - 6:2, 6:3