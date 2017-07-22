Рублев вышел в финал турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублев в полуфинале турнира в Умаге победил хорвата Ивана Додига со счетом 7:6 (7:4), 6:1. За трофей Рублев поборется с победителем матча Паоло Лоренци (Италия) - Алессандро Джаннесси (Италия).
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
РУБЛЕВ (Россия, LL) - Додиг (Хорватия, WC) - 7:6 (7:4), 6:1
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Thomas_Boy_ Ну если учесть, что это твоя месячная зарплата, то я думаю неплохо будет.))
21:21
Bossonn
А ему постоянно говорят: сиди и общайся нормально, сойдешь за умного. Но нет! Щаз вальну 200 штук))))
21:20
Thomas_Boy_
10% от выигрыша?! Атракцион неслыханной щедрости, право слово.
21:20
Я из Волгограда
Ну давай,ЧМОка,вылези,расскажи про вилки,про ложки,про кухонную посуду. Ты же баба,должна хорошо знать эти вещи.Хотя... Ты ещё и лодырка офигенная. Недаром твой родной отец до сих пор жалеет,что в молодости ему никто не подсказал о том,что есть контрацептивы.
21:19
shpasic
коэффициент на вынос Андрюшки, наверное, 1.01))
21:18
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Завтра ставлю 100 штук на вынос Андрюффки.)) Первым трём желающим - перечисляю по 10 % от выигрыша.)) Надеюсь калькуляторы у всех есть.)) Атракцион благотворительности от Папы.)) Томас-бой допускается без очереди.)) Ну и заодно прикроем ротики местным балаболам.))
21:16
Я из Волгограда
Молодец,Андрюха. Неужто взялся за ум? По крайней мере игру на этом турнире показывает впечатляющую. Мастерство то у него есть,как по мне то Рублёв поинтереснее того же Хачанова будет,главное голову в порядок привести. Ну и как всегда не могу не вспомнить ЧМОку-водолаза. Помнишь ЧМОка,как в понедельник ты радовался,когда Рублёв якобы не попал в основную сетку на этом турнире? Я уже со счёта сбился,сколько раз после этого Андрюха Рублёв окунал тебя башкой в унитаз. Тебе даже тактику пришлось сменить - раз парень постоянно побеждает и нет возможности порадоваться его проигрышу,то ты,ЧМОка-водолаз,принялся с умным видом рассуждать о каких то вилках,с помощью которых зарабатываешь бабки на ставках. Запомни,существо - ты не ставочник,об этом можешь детям рассказывать,ты обыкновенный ЧМОка,главное предназначение которого - порадоваться проигрышу любого российского спортсмена,то есть любого человека который намного успешнее,счастливее,богаче да и просто здоровее чем ты,ЧМОка-водолаз. Тебе подойдёт ещё имя "Моська",или шакал "Табаки",да мало ли какие синонимы в одном только животном мире подойдут к твоему имени ЧМОка. Хотя "ЧМОка" - это не имя,это вся твоя сущность.
21:10
Thomas_Boy_
Платошкин Андрей ___________ Несомненно, Папа же знаток.))
21:02
rusfed 2.0
А Чмока всю недвижимость в своем Муходрыщенске уже на выигранные барыши скупил. Соседнее Голодранкино теперь с ужасом ждет скупки своих квартир Чмокой
21:00
Платошкин Андрей
Thomas_Boy_ не, он поставил 200 на Додига, но потом вилканул на Рублева когда счет был 5:1 во втором сете (с кэфом 1,01). Папа знает))
20:58
rusfed 2.0
Оба итальянца из другого полуфинала объективно слабее Фоньини. Все в руках самого Рублева
20:57
Bossonn
Ага! Некогда ему.(чмоке) Он выигранный барыш считает)))
20:49
ladafan
чмока додик!!!
20:45
Thomas_Boy_
Папа наверняка 200 штук вальнул на победу Рублева.)))
20:44
tryam
Давай вали макаронников в финале. даешь первый титул!
20:37