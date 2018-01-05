Рублев вышел в финал турнира в Дохе

Россиянин Андрей Рублев одержал победу над аргентинцем Гвидо Пельей в полуфинале турнира в Дохе – 6:2, 4:6, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. В финале Рублев встретится с французом Гаэлем Монфисом.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 286 675 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
РУБЛЕВ (Россия) – Пелья Г. (Аргентина) – 6:2, 4:6, 7:6 (7:2)
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diskmen
Michelangelo.ru Вот об этом я то-же подумал.В любом случае Андрюха молодец как-бы не закончился завтрашний матч.
22:32
Я из Волгограда
diskmen - да у тебя даже не довод, а настоящий АРГУМЕНТИЩЕ в пользу ЧМОкиной умственной деятельности.Всё,я умываю руки.
22:32
Michelangelo.ru
Miker65 Может, Монфис и великий игрок и актёр, но уже наигравшийся. 31 год, это по-любому и травмы, и семья-дети-банковский счёт и пр. - мотивация уже не та. Перед кем ему там в Дохе позировать? Это же не Ролан Гаррос или Монте-Карло. Да и текущий рейтинг (ниже Рублёва) как-бы говорит сам за себя. Наш же Андрюша - молодой, голодный и явно не достигший потолка (хотя уже имеет ряд побед над людьми посильнее Монфиса). Так что весь вопрос только в физических силах после тяжёлого полуфинала и турнира в целом - всё-таки там жара
22:25
diskmen
Я из Волгограда для меня не понятно такое издевательство( ЧМОкой) всего Русского,но в то же время он всей душой болеет за СПАРТАК.Значит он из Москвы и про свою команду он плохого не скажит.Психи такие не бывают.Видно ему хочется так себя подать.
22:24
Я из Волгограда
Вот только сейчас пришло подтверждение что матч всё таки состоится. Видать долго уговаривать Монфиса пришлось. Он ведь ещё перед полуфиналом сняться хотел, но его соперник, Доминик Тим снялся на несколько минут раньше. А сейчас шейхи арабские охренели: мы вам за что такие бабки платим? Наверное,пообещали привязать Монфиса к двух скакунам и пустить их в разные стороны. Пришлось парню соглашаться на игру.
22:21
Я из Волгограда
diskmen - вот ты пишешь что наш любимчик ЧМОка (или Пень Иуда,как ты его называешь) любит поплясать на костях наших спортсменов когда те проигрывают. Хочу рассказать тебе,вернее показать,одну историю трёхлетней давности,когда ЧМОка умудрился одновременно и сплясать на костях Маши Шараповой в тот день,когда она выиграла турнир и,как это обычно бывает,громко пукнуть в лужу. Тут нужно сделать небольшое отступление и сказать, что ЧМОка поменял столько своих ников,сколько многие в этой жизни котлет не скушали.Это сейчас он зовётся Бней Иегуда, а во времена той истории его звали Toha050. Короче, вбей в поисковике заголовок: " Титул в Брисбене приблизил Шарапову к Уильямс". Статья на Спорт-Экспрессе от 10 января 2015 года,время выхода статьи в 15 часов 12 минут. Дату и время указываю столь тщательно потому,что может открыться ещё одна заметка с таким названием от 12 января. Но нужна статья за 10 число. Там немного комментов,11 кажется,но тебе надо глянуть только 2 из них, ЧМОкин(Тохин) и мой.Это лишний раз покажет тебе,да и всем остальным то,что мозги у ЧМОки отсутствуют напрочь.
22:14
diskmen
Я из Волгограда если это так то Рублёва с победой,если нет то сил на завтрашней матч у него не осталось.
22:14
howard
Приятно, что отыграл матчбол, здорово гонял аргентинца. Противник был очень цепкий. Подача порой проваливается и непростительно "отпускал" с верных мячей.
22:09
staerswimmer23
Я из Волгограда, чмока уже бежит ставить на Рублева свои рублики!
21:52
Я из Волгограда
diskmen - у меня есть одна любопытная особенность: я стараюсь говорить только то,в чём абсолютно уверен. Этим я немного отличаюсь от ЧМОки - тот вечно какую-нибудь ахинею несёт.Полуфинальный матч Монфиса против снявшегося Тима - это уже пройденный этап. А я говорю про завтрашний финал Рублика с Монфисом,которого скорее всего уже не будет. Так как Монфис вроде уже снялся с турнира. Инфа не стопроцентная,но верить ей можно.
21:34
diskmen
Я из Волгограда соперник Монфиса по полуфиналу снялся.Француз сегодня отдыхал.
21:26
AndreyV
diskmen Андрюху с победой.После поражения Шараповой подумал что Рублёва ждёт та жа участь.12-0 по двойным ошибкам в пользу Рублёва,но парень молодец собрался и победил.Понятно победить в финале будет не реально._____________ Ну Монфилс никогда суперстабильным игроком не числился. Лишний день отдыха это плюс, конечно, но далеко не без шансов. Я бы 2 к 1 на Монфилса давал линию
21:25
diskmen
Андрюху с победой.После поражения Шараповой подумал что Рублёва ждёт та жа участь.12-0 по двойным ошибкам в пользу Рублёва,но парень молодец собрался и победил.Понятно победить в финале будет не реально.rusfed 2.0 Чмока(Пень Иуда)появится завтра.Он любит на костях наших спортсменов плясать.
21:22
Я из Волгограда
Или я сильно ошибаюсь,или всё-таки прав: по моему Монфис снялся с финала. За день до игры.
21:19
Michelangelo.ru
При победе в финале прибавит 250, при поражении - 150 рейтинговых очков. Монфис ему по силам, лишь бы эти силы остались (соперник в полуфинале отдыхал). Должен войти сейчас в 32-33 и попасть в посев на Австралиан. В прошлом году вылетел во 2 круге, если попадёт в посев, пройдёт уже 2-3 круга, это ещё прибавка к рейтингу, ну и дальше надо прибавлять
21:14
rusfed 2.0
Тяжелый год у Чмоки будет
21:06
Solace.
Дожал всё-таки. Молодец.
21:04