Рублев вышел в финал турнира в Дохе

Россиянин Андрей Рублев одержал победу над аргентинцем Гвидо Пельей в полуфинале турнира в Дохе – 6:2, 4:6, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. В финале Рублев встретится с французом Гаэлем Монфисом.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

РУБЛЕВ (Россия) – Пелья Г. (Аргентина) – 6:2, 4:6, 7:6 (7:2)

Турнирная таблица – здесь