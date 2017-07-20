Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Умаге. В четверг он в двух сетах переиграл словака Андрея Мартина – 7:6 (7:5), 7:5. Для Рублева это второй четвертьфинал на турнирах ATP подряд. В четвертьфинале он встретится с итальянцем Фабио Фоньини, "посеянным" под третьим номером.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фоньини (Италия, 3) – Кикер (Аргентина) – 6:4, 1:6, 6:2

РУБЛЕВ (Россия, LL) – Мартин (Словакия) – 7:6 (7:5), 7:5