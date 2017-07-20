Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Умаге. В четверг он в двух сетах переиграл словака Андрея Мартина – 7:6 (7:5), 7:5. Для Рублева это второй четвертьфинал на турнирах ATP подряд. В четвертьфинале он встретится с итальянцем Фабио Фоньини, "посеянным" под третьим номером.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Фоньини (Италия, 3) – Кикер (Аргентина) – 6:4, 1:6, 6:2
РУБЛЕВ (Россия, LL) – Мартин (Словакия) – 7:6 (7:5), 7:5
Я из Волгограда
Ну что за человек этот Андрюшка? Ведь ещё в квалификации проиграл, ЧМОка его уже и похоронил и отходную ему пропел,а Андрюха-шельмец каким-то макаром сумел вывернуться и в основную сетку попал,и всех,кто ему попадается -рвёт как тузик грелку. Ну никакого уважения нет у этого парня к нашему ЧМОке.Рушит все ЧМОшкины прогнозы. Уже и в восьмёрку лучших вошёл. Одна надежда на итальянца Фоньини -тот у самих Надаля с Марэем на грунте не раз выигрывал,а уж нашего Андрюху на раз-два должен уделать. Правда, ЧМОка?
22:08