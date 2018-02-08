Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монпелье. В среду он в двух сетах обыграл француза Жереми Шарди.

Следующий соперник Рублева определится в матче Николя Маю - Жо-Вилфрид Цонга.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей РУБЛЕВ (Россия, 6) - Жереми Шарди (Франция) - 6:2, 6:1

Давид Гоффен (Бельгия, 1) - Жиль Симон (Франция) - 6:4, 6:2