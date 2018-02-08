Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монпелье. В среду он в двух сетах обыграл француза Жереми Шарди.
Следующий соперник Рублева определится в матче Николя Маю - Жо-Вилфрид Цонга.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 501 345 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей РУБЛЕВ (Россия, 6) - Жереми Шарди (Франция) - 6:2, 6:1
Давид Гоффен (Бельгия, 1) - Жиль Симон (Франция) - 6:4, 6:2
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Nick280881
Если откинуть чмошный троллинг, то Рублев однозначно самый перспективный из наших. Он сейчас 7-й по статистике на приеме. Выше него только Надаль, Маррей, Шварцман, Джокович, Джумхур и Баутиста Агут. Если еще игру на подаче подтянет, то будет в десятке 100%. Подает он сильно, но стабильности и вариативности не хватает пока. И удар слева отстает несколько от форхенда. Хотя бэкхенд он подтянул в последнее время, по линии кладет регулярно. И главное видно, что совершествуется в игре заметно, а не гонится только за победами.
01:17
Nick280881
И не беда, что Анрюфка в рейтинге 36-й, а Шарди 91-й, и то, что счет по личным встречам был 3:0, а теперь 4:0. Те 3 раза у Шарди тоже была .... (см. ниже). А так то Андрюфка дно и хламок, и вообще не знает как ракетку держать..
00:59
rusfed 2.0
Что ни говори, а Андрюфка - самый поступательно движущийся из наших юниоров
00:59
Nick280881
Ну ничего, рано или поздно Андрюфка проиграет, не на этом турнире, так на следующем. И тогда наступит час триумфа величайшего из теннисных икспердов.)) Да и к тому же, у Шарди наверняка была травма, диарея, аппендицит и ветрянка. А так бы он Андрюфку как тузик грелку. Это же просто читалось.))
00:54
Bossonn
А вынесли как всегда Чмоку)))
00:47
shpasic
"Ну и практически не сомневаюсь, что и Андрюфку сегодня вынесут.))"
00:22
shpasic
Читалось.))
00:21