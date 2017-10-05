Рублев в трех сетах победил Бердыха во втором круге турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чеха Томаша Бердыха во втором круге турнира в Пекине. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 49 минут.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) – Александр Зверев (Германия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

РУБЛЕВ (Россия) – Бердых (Чехия, 7) – 1:6, 6:4, 6:1