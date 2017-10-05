Рублев в трех сетах победил Бердыха во втором круге турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чеха Томаша Бердыха во втором круге турнира в Пекине. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 49 минут.
В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) – Александр Зверев (Германия).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 149 870 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
РУБЛЕВ (Россия) – Бердых (Чехия, 7) – 1:6, 6:4, 6:1
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shpasic
так-то Андюшка молодец, закатал в корт двухметровую шпалу))
15:58
shpasic
Рублёву, хоть он и не форме сейчас, лучше против Зверева играть. хоть по иронии судьбы против Бердыха матч и был разминочным.
15:57
Bache Gabrielsen
Молодец, Андрюша. Спокойно, на классе :) =========================================================== P.S. Cейчас набегут дешевые тролли. и начнут доказывать, что Бердых именно сегодня был никакой, а Рублев слабак, который не может обыграть даже Надаля :) Ждем вас, чувачки.
15:53