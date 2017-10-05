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15:49 | Теннис — ATP

Рублев в трех сетах победил Бердыха во втором круге турнира в Пекине

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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чеха Томаша Бердыха во втором круге турнира в Пекине. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 49 минут.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) – Александр Зверев (Германия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

РУБЛЕВ (Россия) – Бердых (Чехия, 7) – 1:6, 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/beijing/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

так-то Андюшка молодец, закатал в корт двухметровую шпалу))

15:58

shpasic

Рублёву, хоть он и не форме сейчас, лучше против Зверева играть. хоть по иронии судьбы против Бердыха матч и был разминочным.

15:57

Bache Gabrielsen

Молодец, Андрюша. Спокойно, на классе :) =========================================================== P.S. Cейчас набегут дешевые тролли. и начнут доказывать, что Бердых именно сегодня был никакой, а Рублев слабак, который не может обыграть даже Надаля :) Ждем вас, чувачки.

15:53